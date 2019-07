Procuratura Anticorupție a pornit o urmărire penală privind înstrăinarea Î.S. „Casa Presei”

Procurorii anticorupţie au pornit o urmărire penală pe faptul înstrăinării Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Casa Presei” şi fostei cantine a Guvernului R. Moldova. Conform unui comunicat emis de Procuratura Generală (PG), procurorii au suspiciuni rezonabile că imobilele şi anexele lor au fost date în locaţiune unor agenţi economici, iar ulterior înstrăinate, cu multiple încălcări.

Potrivit materialelor cauzei, în septembrie 2018, administratorul Î.S. „Casa Presei” a semnat trei contracte de locaţiune cu administratorii unor societăţi comerciale prin care le-a transmis în posesiune şi folosinţă temporară 1406 metri pătraţi din suprafaţa imobilului.

Ulterior, în baza unor contracte adiţionale, suprafaţa dată în locaţiune a fost mărită până la 1766 de metri pătraţi. Peste jumătate de an, în ianuarie curent, Agenţia Proprietăţi Publice a aprobat vânzarea Î.S. „Casa Presei” cu preţul de 16 250 000 de lei, cei trei agenţi economici devenind proprietari ai imobilului.

Nereguli similare au fost constatate în procesul de înstrăinare a unor spaţii care au aparţinut fostei cantine a Guvernului. Astfel, în noiembrie 2018, reprezentantul Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova a semnat un contract de locaţiune cu administratorul unui agent economic, oferindu-i pentru folosință încăperi nelocuibile din strada Mateevici, 79/A, 79/B şi 79/C cu suprafaţa de 1700 de metri pătraţi.

Ulterior, în luna ianuarie curent, Agenţia Proprietăţi Publice a aprobat vânzarea imobilelor contra sumei de 9 000 000 de lei, la cererea agentului economic.