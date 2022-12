„Pregătiți conferința de presă și banii”. Deputata BCS Alla Darovannaia, obligată de Curtea de Apel Chișinău să-și ceară scuze publice și să-i achite ministrei Sănătății 20 mii de lei cu titlu de prejudiciu moral

Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Alla Darovannaia este obligată de magistrații Curții de Apel Chișinău să-și ceară scuze publice și să-i achite 20 de mii de lei cu titlu de prejudiciu moral ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, pentru informațiile răspândite în cadrul unei conferințe de presă din februarie 2021. Curtea de Apel Chișinău a menținut miercuri, 8 decembrie, hotărârea primei instanțe. Un anunț în acest sens a fost făcut joi, 8 decembrie, de către ministra Sănătății.

Conform lui Nemerenco, deputata Darovannaia este obligată să dezmintă informația în același mod în care a fost răspândită – în conferință de presă organizată la sediul Parlamentului, cu invitarea tuturor reprezentanților mass-media și cu publicarea textului dezmințirilor pe pagina sa oficială de Facebook.

„Deputata mai este obligată să elimine de pe pagina sa de Facebook toate postările cu referire la mine. De asemenea, să plătească 20.000 lei cu titlu de prejudiciu moral și încă să acopere toate cheltuielile de judecată suportate. Doamna Darovannaia, aștept scuzele. Mai ieșiți o dată la rampă. Curaj! Împreună cu colegul Odnostalco, specialistul în medicamente, căci are și dumnealui deja un proces pierdut (…). Va fi și la noi bine. Căci altfel nu se mai poate. Așa mi-a scris în 2019 în ziua când ne-au demis acești tovărășei o doamnă. Eu nu am uitat cuvintele ei. Le am în suflet mereu”, a spus Nemerenco.