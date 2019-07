Pavel Grigorciuc, eliberat din arest la domiciliu

Instanța de judecată a acceptat parțial demersul procurorului în cazul activistului Pavel Grigorciuc și a decis marți, 9 iulie, înlocuirea arestului la domiciliu cu eliberarea provizorie sub control judiciar pe un termen de 30 de zile.

Noua măsură preventivă este valabilă până la 8 august. Astfel, activistului i se interzice să iasă din municipiul Chișinău și este obligat să se prezinte în instanța de judecată la timpul fixat.

„Sunt bucuros, este o decizie logică, demult trebuia emisă”, a comentat el.

Grigorciuc a fost plasat în arest la domiciliu la 17 iunie.

La 21 martie curent, după ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a X-a, în fața unui local din centrul Chișinăului a avut loc un schimb de replici între deputatul Sergiu Sîrbu și activistul civic Pavel Grigorciuc, iar ultimul l-ar fi lovit pe democrat. În timp ce Grigorciuc afirmă că i-a dat o palmă peste față fostului său coleg de partid din PCRM, Sergiu Sîrbu a declarat că a fost internat la Spitalul Clinic Municipal de Urgență și diagnosticat cu comoție cerebrală, pentru că Grigorciuc l-ar fi lovit cu pumnul sau cu un obiect în partea dreaptă a capului.

Pavel Grigorciuc a fost reținut în aceeași zi, iar Procuratura Buiucani a deschis un dosar de huliganism. El riscă până la cinci ani de închisoare.