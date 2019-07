Pagubă de aproape 30 de milioane de lei și peste 30 de păgubiți. Poliția vine cu detalii despre jaful de la Agroindbank

Inspectoratul General al Poliției anunță că paguba provocată în timpul furtului de la o filială a Moldova Agroindbank din Chișinău se ridică la 29,4 milioane de lei și că 31 de persoane care au avut de suferit în acest caz s-au adresat organelor de poliție.

Redăm mai jos comunicatul integral al Inspectoratului General al Poliției

În urma investigațiilor efectuate de Inspectoratul General al Poliției, până în prezent s-a stabilit că, în noaptea de 5 spre 6 iulie 2019, din filiala Chișinău-Buiucani a BC „Moldova Agroindbank” SA, amplasată pe str. Ion Creangă nr. 78, mun Chișinău, din camera special amenajată pentru păstrarea casetelor de siguranță, persoane necunoscute au sustras din 84 de casete individuale mijloace financiare, bunuri materiale, bijuterii și acte, după care au părăsit locul faptei.

Apelul către poliție s-a efectuat la data de 6 iulie, ora 09.15, la câteva ore de la producerea infracțiunii, comunicându-se despre un furt din bancă. Poliția a stabilit că infractorii au pătruns în bancă prin tăierea gratiilor de la geam și forțarea acesteia, precum și prin deteriorarea lacătului de la camera special amenajată.

Până la moment s-au adresat 31 de persoane care au avut de suferit în acest caz, fiind stabilit un prejudiciu material în sumă totală de 29.431.840 lei.

Faptul că la filială nu au fost luate toate măsurile de securitate necesare în vederea prevenirii unor asemenea fapte, relevă absența totală a unei preocupări din partea entității comerciale, dar și a instituțiilor responsabile pentru implementarea standardelor de siguranță în sistemul financiar-bancar.

În acest sens, ne vom adresa instituțiilor abilitate ale statului în vederea înăspririi urgente a cadrului normativ cu privire la sistemele de securitate utilizate de băncile comerciale din Republica Moldova, inclusiv pentru a evita repetarea unor fapte similare.

Din primele cercetări efectuate rezultă că fapta a fost plănuită cu mult timp înainte de comiterea acesteia.

A fost inițiată o cauză penală în baza prevederilor art. 186 al. 5 Cod Penal al Republicii Moldova „Furt în proporții deosebit de mari“, iar pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a potențialilor infractori, a fost format un grup de lucru din care fac parte ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigație, Direcției de Poliție a mun. Chișinău și polițiști ai Inspectoratului de Poliție ai sectorului Buiucani.

În continuare, organul de urmărire penală investighează cazul și va informa, cu transparență maximă, cu privire la toate circumstanțele cauzei care pot fi aduse la cunoștința opiniei publice, fără a periclita ancheta în desfășurare, cu respectarea strictă a prevederilor legale în acest sens.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne face un apel la toate instituțiile abilitate ale statului, îndeosebi Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei, să sprijine ancheta, cu respectarea principiului cooperării loiale între instituțiile statului.