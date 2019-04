Noul președinte al raionului Fălești, vizat într-un dosar penal. Învinuirile care i se aduc

Democratul Viorel Babii, ales la 11 aprilie în funcția de președinte al raionului Fălești, este vizat într-o cauză penală pornită de Procuratura Anticorupție încă în noiembrie 2017.



Potrivit procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, cauza penală a fost pornită „în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzută de art. 327 alin (2) lit.b) și c) din Codul penal – abuz de serviciu, săvârșit din interes material, în scopul realizării intereselor personale și în interesul unei terțe persoane, soldate cu urmări grave”.



Procuratura mai menționează că în aprilie 2018, lui Babii i-a fost aplicată măsura preventivă de arest în contumacie, fiind anunțat în căutare internațională, din motivul eschivării de la organul de urmărire penală.



La 19 martie 2019 măsura preventivă i-a fost însă revocată de către judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei mun. Chișinău, fiind invocată din partea apărării, dorința învinuitului de a colabora cu organul de urmărire penală.



Totodată, Procuratura menționează că noul președinte al raionului Fălești a fost citat astăzi, 15 aprilie, pentru a-i fi adusă la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire și audierea acestuia asupra circumstanțelor cazului.



Apelat telefonic de reporterii Ziarului de Gardă, Viorel Babii nu ne-a răspuns la telefon. În anticamera Consiliului raional Fălești am fost însă informați că acesta se afla într-o deplasare de serviciu peste hotare. După ce am solicitat o reacție cu referire la dosarul respectiv, am fost informați că Viorel Babii neagă că ar fi vizat în vreun dosar și că ar fi fost citat astăzi.

Potrivit site-ului Partidului Democrat, Viorel Babii este vice-preeșdintele organizației raionale Fălești. Anterior, Babii a ocupat și funcția de director general interimar al întreprinderii RED Nord-Vest, care se ocupă de distribuirea energiei electrice.