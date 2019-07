Nicolae Eșanu: „Dacă se constată că nu sunt integru, îmi retrag candidatura”

Nicolae Eșanu, unul dintre cei doi candidați desemnați de Parlament la funcția de judecător la Curtea Constituțională (CC), îndeamnă comisia de selectare să inițieze testarea integrității sale. Reacția vine după ce deputatul Dinu Plîngău, membru supleant al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, a declarat că nu recunoaște obiectivitatea evaluărilor făcute ieri, deoarece nu au fost incluse două criterii: meritocrația și integritatea.

La rândul său, Plîngău a declarat pentru ZdG că nu are nimic împotriva candidaților aleși, „nicio obiecție cu privire la profesionalismul lor, s-au prezentat foarte bine”, ci nu a fost de acord din start cu procesul de selectare.

El precizează că nu s-a referit la faptul că Grosu și Eșanu nu ar fi integri.

Deputatul a menționat că el „nu poate” vota pentru cei doi candidați și urmează să discute astăzi cu fracțiunea despre aceasta.

Câte alți doi judecători constituționali urmează să desemneze Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii.