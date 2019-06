Nicolae Chitoroagă explică de ce a demisionat din funcția de șef al PCCOCS

Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroagă, anunță că și-a dat demisia din funcție din proprie inițiativă. Acesta își va continua însă activitatea în calitate de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Întrebat expres dacă demisia sa are legătură cu investigația RISE Moldova, care a dezvăluit că autoritățile au interceptat în ultimii ani mai mulți politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, Chitoroagă a răspuns afirmativ.

Nicolae Chitoroagă a obţinut funcţia de şef al PCCOCS în urma unui concurs în care i-a avut drept concurenţi pe Alexandru Raţă, procurorul de Străşeni, şi Aurel Burlacu, şeful Procuraturii din Anenii Noi. Chitoroagă şi-a păstrat funcţia pe care o exercita din postura de interimar din august 2016, dată la care a şi fost creată PCCOCS. Acesta este procuror din anii ’90, iar după fondarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC), a fost şeful Direcţiei Urmărire Penală a instituţiei. Şefia lui Chitoroagă de la CCCEC a coincis cu instrumentarea unor dosare de rezonanţă împotriva unor politicieni sau funcţionari care erau în opoziţie cu guvernarea comunistă de atunci: Serafim Urechean, Vladimir Şarban sau Constantin Becciev.

Potrivit declarației de avere și interese personale, Nicolae Chitoroagă a avut în 2018 venituri salariale de 386 mii de lei (32 mii de lei lunar), ridicând lunar și o pensie de aproximativ 8 mii de lei (94 mii de lei anual).