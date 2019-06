Motivul pentru care șeful PCCOCS și-a dat demisia. Cine îl va înlocui

Nicolae Chitoroagă și-a dat demisia din funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Decizia ar fi fost luată în legătură cu investigația RISE despre interceptările telefonice.

Update: Informația a fost confirmată de procurorul general Eduard Harunjen. Acesta ne-a informat că Nicolae Chitoroagă a fost transferat în funcția de procuror în cadrul procuraturii municipiului Chișinău.

Interimarul funcției de șef al PCCOCS va fi asigurat de procurorul Denis Rotaru.

Surse din cadrul PCCOCS, ne-au comunicat că Nicolae Chitoroagă ar fi luat această decizia pentru a nu se răsfrânge negativ asupra instituției investigația RISE.

Potrivit investigației RISE Moldova, în ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și chiar jurnaliști. Pe lângă interceptarea convorbirilor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată. În locuințe le-au fost instalate microfoane și camere video.