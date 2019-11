Ministerul Justiției nu a expediat CSP-ului lista celor patru candidați selectați pentru funcția de procuror general

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește mâine, 6 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se numără 7 subiecte, însă printre acestea nu se regăsește și examinarea listei scurte a celor patru candidați selectați prin concurs pentru ocuparea funcției de procuror general. Contactat de ZdG, serviciul de presă al ministerului nu a putut să ne comunica motivul pentu care lista nu a fost încă expediată CSP-ului.

Deși comisia de concurs a selectat cei patru candidați încă la 29 octombrie, lista nu a fost încă transmisă CSP-ului pentru examinare. Informația a fost comunicată pentru Ziarul de Gardă de către Victor Frecăuțanu, specialist principal în Secția Relații Internaționale și cu Publicul din cadrul CSP.

Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general urma să decidă la 1 noiembrie dacă trimite lista celor patru candidați către CSP. Anunțul era făcut de către ministra Justiției, Olesea Stamate, după ședința Guvernului.

„Lista trebuia să fie transmisă astăzi (n.r. 1 noiembrie). Din păcate, am constatat că nu am avut anumite informații în momentul în are am analizat dosarele candidaților. Comisia urmează să analizeze cât de serioase sunt acele informații pe care le-am primit și în cazul în care membrii vor considera că este întemeiată, comisia ar putea să-și revadă decizia de înaintare a celor patru candidați către CSP. În funcție de decizia comisiei, vom vedea dacă putem să transmitem lista astăzi sau este necesară o evaluare suplimentară și să amânăm transmiterea listei”, a declarat Stamate.

De la 1 noiembrie, ministerul Justiției nu a făcut însă publică decizia comisiei. Contactat de ZdG, serviciul de presă a declarat că nu ne poate comunica motivul pentru care lista nu a fost încă transmisă la CSP, iar ministra Justiției, Olesea Stamate, nu a răspuns la apelurile jurnaliștilor ZdG.

După modificările efectuate la Legea procuraturii, noul procuror general este numit de CSP în baza unei liste scurte de candidați, selectați în baza unui concurs.

Cei patru candidați pentru funcția de procuror general, selectați de comisia de concurs, sunt:

Oleg Crîșmaru este ofiţer superior de urmărire penală pe cazuri excepţionale în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) din anul 2017. A mai lucrat la CNA în anii 2008-2016. În perioada 2016-2017, a activat la Serviciul Vamal, fiind șef al Direcţiei Urmărire Penală și șef al Secţiei cauze speciale. Timp de șase luni, pe parcursul anului 2016, a fost procuror în Procuratura Basarabeasca.

Vladislav Gribincea este avocat și președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova din anul 2010. Anterior, a activat în cadrul Asociaţiei „Juriști pentru Drepturile Omului”. A fost implicat în calitate de expert în elaborarea Strategiei de Reformare a Sectorului de Justiţie în anii 2011-2016, precum şi în reformarea legislaţiei cu privire la organizarea judecătorească, procedura civilă şi procedura penală. Gribincea a condus grupul de experţi care a elaborat legislaţia privind reformarea Procuraturii R. Moldova, lege intrată în vigoare în 2016.

Veaceslav Soltan este procuror-șef al Secţiei tehnologii informaţionale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcţiei urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale (PG). Anterior, a fost procuror șef al Secţiei tehnologii informaţionale și investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii. Activează ca procuror din 2005.

Alexandr Stoianoglo este avocat, fost procuror și fost deputat. A activat în organele procuraturii în anii 1992-2007. A fost vice-procuror al or. Chişinău, procuror al UTA Găgăuzia, iar în 2001-2007, a fost adjunct al procurorului general. În 2007-2009, Stoianoglo a profesat avocatura. Ulterior, din 2009 până în 2014, a fost deputat pe listele PDM, inclusiv vicepreședinte al Parlamentului în anii 2009-2010. În 2015, a părăsit PDM pentru a candida, independent, la funcţia de bașcan al UTA Găgăuzia, dar nu a reușit să ajungă în turul 2.