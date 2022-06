Mijloacele de transport sechestrate ar putea fi vândute anticipat, până la confiscare. Proiect aprobat de Guvern – DOC

Un proiect de lege care va eficientiza activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) la etapele de identificare, urmărire, indisponibilizare, valorificare și recuperare a bunurilor infracționale, a fost aprobat miercuri, 29 iunie, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, proiectul respectiv propune ca mijloacele de transport sechestrate să fie incluse separat la categoria de bunuri care pot fi pot fi vândute anticipat, până la confiscarea acestora.

„Proiectul vine să soluționeze o problemă care există în prezent, și anume faptul că mijloacele de transport sechestrate nu pot fi valorificate/vândute anticipat, până la confiscarea acestora. Și asta pentru că, potrivit legii actuale, acestea sunt atribuite la bunuri a căror valoare se diminuează în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului. Or, s-a constatat că, de fapt, valoarea mijloacelor de transport se poate diminua cu mai mult de 10% timp de un an, astfel prejudiciindu-se interesul statului de valorificare eficientă a bunurilor sechestrate”, a explicat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în cadrul ședinței de Guvern.