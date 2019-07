Magistrații nu vor pronunța astăzi o decizie referitor la un eventual mandat de arestare pe numele lui Șor. Motivul

Ilan Șor nu va trebui să se prezinte astăzi, 19 iulie, la ședința de judecată programată la Curtea de Apel Cahul deoarece unul dintre judecători s-ar fi îmbolnăvit, iar ședința a fost amânată.

Deși ieri avocatul lui Ilan Șor dădea asigurări că clientul său se va prezenta la ședința de judecată, astăzi însă aflăm că aceasta nu va avea loc. Contactat telefonic, procurorul pe caz, Andrei Băeșu, ne-a comunicat că Procuratura a recepționat încă la 12 iulie o scrisoare din partea Curții de Apel Cahul, prin care a fost informată despre amânarea ședinței, pe motiv că un membru al completului de judecată este în concediu de boală.

În cadrul ședinței de astăzi, magistrații ar fi trebuit să se expună asupra solicitării procurorilor de a emite un mandat de arest pe numele lui Șor, pe motiv că acesta nu s-a prezentat la ședința precedentă. Din motivul absenței unui judecător, ședința a fost însă amânată pentru 25 iulie.

Contactat de Ziarul de Gardă, avocatul lui Șor a declarat ieri, 18 iulie, că apărarea nu a depus nicio cerere de amânare a ședinței la CA Cahul. Fragment din discuția cu avocatul lui Șor.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară, la 12 iunie, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 15 iunie, ministrul de Interne Andrei Năstase confirma că două avioane private au decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinău în seara zilei de 14 iunie: la bordul uneia s-ar fi aflat familia lui Ilan Șor, iar la bordul celei de-a doua nave – „două persoane din anturajul acestui personaj”.

Ulterior, la 16 iulie, deputatul Ilan Șor nu s-a prezentat la ședința de judecată programată de Curtea de Apel Cahul, iar acuzatorii de stat au solicitat emiterea unui mandat de arest pe numele lui Ilan Șor și darea lui în căutare internațională.

La o lună de când Șor nu a apărut în spațiul public, Procuratura a emis un comunicat de presă în care informează că deputatul a trecut ilegal frontiera. Astfel, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, Ilan Șor ar putea fi pedepsit cu amendă, 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii sau închisoare de până la 2 ani.