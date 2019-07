FOTO/ Cum arată cererea de demisie a procurorului general Eduard Harunjen

Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, și-a anunțat astăzi, 11 iulie 2019, demisia din funcție.

Decretul privind eliberarea din funcție a procurorului general a fost semnat de președintele Igor Dodon.

„În contextul agravării stării de sănătate, ce are drept consecință imposibilitatea exercitării plenipotențiare a atribuțiilor funcționale, solicit să acceptați cererea mea de demisie și să dispuneți eliberarea mea din funcția de Procuror General al Republicii Moldova înainte de expirarea mandatului”, a scris Eduard Harunjen în cererea sa către președintele țării.

Eduard Harunjen se afla în fruntea Procuraturii Generale din 2016, atunci când a fost numit pentru un mandat de 7 ani.