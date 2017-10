Expert: Ratarea finanțării pentru reforma justiției generează un deficit de circa 30 mil. de euro în bugetul de stat

Cele circa 28 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană (UE) a anunțat la 11 octombrie că nu-i va acorda R. Moldova pentru reforma justiției, de fapt, au fost cheltuiți de autoritățile de la Chișinău, iar UE urma doar să compenseze statului acești bani. Milioanele nu vor veni, prin urmare bugetul de stat va înregistra un deficit de circa 30 de milioane de euro. Explicația aparține lui Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, care între 2011-2016 a activat în calitate de expert în elaborarea Strategiei de Reformare a Sectorului de Justiţie în R. Moldova.



Vladislav Gribincea susține că banii urmau să fie debursați în patru tranșe, însă R. Moldova a primit doar două.

„UE a evaluat impactul reformelor în primăvara anului 2017, adică aceste două tranșe trebuiau debursate în urma unei evaluări a impactului reformei, potrivit situației din mai 2017. Chiar dacă R. Moldova ar fi întârziat aceste reforme cu jumătate de an sau cu un an, dar impactul ar fi fost bun, eu sunt sigur că cel puțin o parte din aceste sume aveau să vină. Faptul că noi nu am primit nimic din aceste tranșe, pare să sugereze că impactul reformei în justiție a fost insuficient, chiar dacă au fost întreprinse măsuri la nivel legislativ. Oamenii nu simt schimbări”, a conchis Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din R. Moldova.