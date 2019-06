DOC/ Un judecător al CC spune cum a fost calcultat termenul de 90 de zile, dar și de ce Curtea și-a anulat propriile decizii

Solicitat de societatea civilă, judecătorul Curții Constituționale (CC), Veaceslav Zaporojan, explică argumentele care au stat la baza deciziilor luate de judecătorii constituționali în perioada 7-9 iunie, dar și de ce CC și-a anulat ulterior propriile decizii.

„Proiectul deciziei de respingere a sesizării Președintelui Republicii Moldova a fost discutat de judecătorii Curții încă luni, 3 iunie 2019, dar din cauză că nu s-a ajuns la un numitor comun, nu a fost adoptat. Mai mult ca atât, având în vedere discuțiile purtate de formațiunile politice cu negociatorii străini, ce au vizitat țara luni și marți, adoptarea și publicarea acesteia ar fi fost tratată ca o soluție adoptată în favoarea unor actori politici. În zilele de 3-7 iunie s-a creat impresia că toate formațiunile politice care nu au găsit o cale acceptabilă pentru formarea unei coaliții au fost de acord că sunt necesare alegeri anticipate. Acesta a fost unul din motivele pentru care s-a decis ca la 7 iunie, orele 15.00, să fie convocată ședința plenului Curții pentru a soluționa sesizarea”, menționează Veaceslav Zaporojan.

Judecătorul precizează că în Constituție nu este stabilit cu precizie numărul exact de zile în care se aplică sancțiunea dizolvării Parlamentului. Respectiv, pentru a preciza durata termenului de o lună, judecătorii au apelat la Codul Civil, conform căruia, luna are 30 de zile.

„Am ajuns la concluzia că această durată a lunii urmează a fi aplicată și în sensul normei constituționale interpretate. Or, dacă o lună reprezintă 30 de zile, în sensul normelor constituționale, 45 de zile reprezintă exact o lună și jumătate. Aplicând această interpretare, am fost convins că prin termenul de 3 luni, stabilit la art.85 alin.(1) din Constituție, Constituanta legislativă a avut în vedere exact 90 de zile”, susține judecătorul.

În ceea ce ține de decizia cu privire la anularea propriilor hotărâri, Zaporojan susține că deși judecătorii au avut cerititudinea că actele adoptate în perioada 7-9 iunie au fost corecte, „situția social-politică s-a schimbat radical”. Astfel, în contextul marșului poporului programat pentru 16 iunie, judecătorul susține că exista „riscul unei explozii sociale”. Respectiv, CC a decis să se convoace la 15 iunie pentru a-și revizui deciziile anterioare.

„Păcat că și această Hotărâre este criticată de unii actori politici, care, în „scopul eliminării unui pericol existențial pentru cetățenii noștri” și-au revizuit promisiunile și angajamentele semnate în campania electorală și au creat alianțe respinse categoric anterior. Și cei care au pierdut puterea critică Curtea, dar dacă nu adoptam hotărârea de revizuire, tot Curtea ar fi fost învinuită de lipsă de atitudine și celeritate, care ar fi dus la dezordini în masă”, explică Veaceslav Zaporojan.