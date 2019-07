DOC/ Noi detalii în dosarul șefului adjunct al unei agenții de stat, bănuit de corupție

Directorul adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Veaceslav Potop, reținut în martie într-un dosar de corupție, a fost eliberat din arest la domiciliu, acesta fiind obligat doar să se prezinte la organul de urmărire penală. Totodată, Procuratura Anticorupție, refuză să ofere detalii despre celelalte persoane vizate în dosar, menționând că aceste informații ar putea afecta desfășurarea urmăririi penale.

De pe site-ul Agenției pentru Supraveghere Tehnică aflăm că Potop ocupă în continuare funcția de director adjunct al instituției, iar serviciul de presă ne-a informat anterior că acesta se află în concediu anual.

Informațiile despre dosarul în care este vizat Potop nu au fost făcute publice până acum de Procuratură, acuzatorii fiind reținuți și în informațiile pe care le-au difuzat la solicitarea presei.

Într-un răspuns la o solicitare de informații, Procuratura Anticorupție comunică că dosarul în care este vizat Potop nu a fost încă trimis în judecată, acesta fiind la etapa desfășurării urmării penale. Totodată, pe această cauză a fost dispusă o expertiză în domeniul construcției, care este efectuată de către experții Centrului Național de Expertiză Judiciară.

Pentru că Procuratura nu a informat despre reținerea lui Potop, dar și pentru că nu a făcut public acest caz, am solicitat procurorilor să ne informeze cine sunt și celelalte persoane vizate în dosar, fără a primi însă un răspuns.

Viorel Morari, fostul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, în gestiunea căreia se afla dosarul lui Potop, declara anterior că acest dosar a fost „un pic deranjant” și a existat o nemulțumire politică în legătură cu acesta.

„Ultimul dosar care a fost un pic deranjant a fost în privința șefului adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Veaceslav Potop. Se referea la anumite fapte de corupție, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, primirea în exploatare a clădirilor. Per ansamblu era nemulțumire că am mers împotriva unei instituții care era a Partidului Democrat. Mie personal nu mi-a spus nimeni, dar se opera cu astfel de zvonuri”, a declarat Viorel Morari în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.

Potrivit Procuraturii, directorul-adjunct al Agenției de Supraveghere în Construcții, în complicitate cu funcționari publici din cadrul Agenției Servicii Publice – Departamentul Cadastru și angajații SRL „MLVP GROUP”, fondată de către soția acestuia, precum și cu alte persoane neidentificate la moment, au favorizat procesul de recepționare ilegală a lucrărilor cadastrale care sunt introduse în dosarul tehnic al dosarului cadastral și ulterioara dare în exploatare și înregistrate a dreptului de proprietate asupra construcțiilor neautorizate sau construite cu abateri de la documentația de proiect.