DOC/ Mai mulți judecători acuză că Alexandr Stoianoglo ar fi dezinformat de către subalternii săi. PG cere magistraților să conlucreze pe „dosarele de maxim interes”

Mai mulți magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, acuză că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, ar fi dezinformat pe dosarul furtul miliardului de către subalternii săi. Reacția judecătorilor vine după ce șeful Procuraturii Generale (PG) a acuzat că „judecătorii fie împiedică ilegal activitatea procurorilor, fie tergiversează examinarea materialelor, sau că adoptă soluții care nu le sunt pe placul procurorilor”. În replică, reprezentanții PG le recomandă magistraților să își unifice eforturile pentru a conlucra „în investigarea celui mai complex dosar financiar din istoria R. Moldova”.

Într-un document emis presei, magistrații își exprimă dezacordul cu declarațiile procurorului șef al PG, cum că judecătorii ar tergiversa examinarea materialelor privind furtul miliardului.

„Judecătorii sediului Ciocana sunt în ipostaza de a constata că procurorul general este dezinformat de către subalternii săi, procurori, care în realitate mizează pe anarhie, pentru a crea o impresie iluzorie de inacțiune a sistemului judecătoresc, fiind astfel niște procurori care, de fapt, își voalează insuccesele pe anumite categorii de dosare și care încearcă, prin orice metodă, de a plasa responsabilitatea și impotența procesuală nerealizată pe umerii instanțelor judiciare, inclusiv instanța Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana”, se spune în document.

„Procuratura își reînnoiește apelul către judecători și toți actorii implicați în investigarea celui mai complex dosar financiar din istoria R. Moldova, de a ne unifica eforturile pentru înfăptuirea justiției în strictă conformitate cu legislația în vigoare și standardele internaționale”, se arată în reacția PG.

În cadrul discursului de totalizare a activității Procuraturii pentru anul 2020, Alexandr Stoianoglo s-a referit la dosarele de maxim interes, spunând că „unele instanțe nu doar că nu colaborează în cadru legal, ci dimpotrivă – ne blochează eforturile, la modul cel mai direct”.

„Să luăm spre exemplu, dosarul ”Furtul miliardului” – nici o acțiune procesuală, în care am fi depins de magistrați, nu a trecut fără un minim blocaj din partea acestora. Tergiversări artificiale a examinării demersurilor procurorilor și adoptarea unor decizii vădit ilegale sunt printre cele mai răspândite impedimente la acest capitol. Am ajuns până la faza în care judecătorii anulează ordonanțele procurorilor de pornire a urmăririi penale, de punere a persoanelor sub învinuire, ne impun să încetăm dosare și, culmea – anulează ordonanța de disjungere a dosarului pentru a fi trimis în judecată. Toate aceste acțiuni reprezintă o imixtiune directă în activitatea Procuraturii și a organului de urmărire penală, cu scopul obstrucționării anchetei și nu în orice speță, ci doar atunci când sunt vizate interesele unor persoane concrete: Plahotniuc, Șor și anturajul lor”, a spus procurorul șef al PG.