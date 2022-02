DOC/ Ex-procurorul Ion Diacov, citat la PG pentru a fi audiat și recunoscut în calitate de bănuit într-o cauză penală pornită pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu

Ion Diacov, fostul procuror al municipiului Chișinău a fost citat la Procuratura Generală (PG) pentru a fi audiat și recunoscut în calitate de bănuit într-o cauză penală pornită în baza articolului 328 cod penal excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. Un anunț în acest sens a fost făcut de către fostul procuror pe Facebook.

Fostul procuror Ion Diacov urmează a fi audiat marți, 15 februarie, de către procurorii din cadrul Procuraturii Generale. Potrivit citației, Diacov este bănuit că pe când era procuror al municipiului Chişinău ar fi comis o infracțiune în privința lui Nicolae Bodrug, bănuit într-un dosar de escrocherie în proporţii deosebit de mari.

În mesajul postat Diacov menționează că „a fost citat la PG după ce a criticat deciziile procurorilor care au efectuat percheziții în dosarul celor 13 ex-deputați transfugi”.

„(…) După arestul ilegal al Procurorului General Stoianoglo, după circul organizat cu percheziționarea teatrală cu mascații SIS și batjocora înscenată celor 14 foști deputați comuniști cu reținerea ilegală a celor cinci în frunte cu Ivanov,se lasă impresia, că procurorii noștri au „verde” la tot ce se mișcă împotriva „sensului”, a celor, care își permit să critice justiția lui Litvinenco. Da, eu am criticat deciziile greșite si abuzive a procurorilor adoptate pe cazurile menționate mai sus și nu numai. Oare să fie poziția mea profesională (civică) pretext pentru a mă intimida și a mă persecuta? Iată dovada! Am primit „citație” de a mă prezenta la procurorul pe misiuni speciale, controlat personal de Robu, care de ceva vreme este socotit Procuror General. Mi se propune să vin cu avocat, ceea ce presupune, că îmi pot pune și cătușe, doar articolul 328 al.3,p.d, (exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu), care mi se impută prevede de la 6 la 12 ani pușcărie! Nu-i glumă! Cred,că deloc nu este întâmplător, că în aceiași zi am primit citație la judecată, fiind acționat de către fostul șef al d.Robu, Viorel Morari, despre care se vorbește că conduce procuratura din umbră în locul lui Chitoroagă. Acesta insistă să-i plătesc 50 000 lei pentru lezarea onoarei și demnității, pe care el cică le are. Articolul 34 din Legea cu privire la Procuratură indică, că procurorul (adică eu) este subiect special al procesului penal și pentru a fi cercetat, recunoscut bănuit este condiționat, că împotriva lui poate declanșa urmărirea penală în exclusivitate personal numai procurorul general.Că este un atac concertat asupra mea din partea d.Robu și al „șefului” său Morari nu mă îndoiesc. Dar aș fi curios să privesc în ochii d.Robu să văd cam în ce condiții 10 ani în urmă eu mi-aș fi depășit atribuțiile de serviciu și care sunt acele urmări grave, care ar fi intervenit ca consecință a presupusului EXCES de putere din partea mea ca procuror.Să fie oare acest dezmăț al procurorilor o simplă răfuială organizată de odiosul procuror plahotniuchist V.Morari, sau în spate este o comandă politică, care are scop de a-mi astupa gura prin intimidări?Și un mic detaliu:Acești “vai de capul nostru” mă invită în calitate de “cet.Diacov”, dar intuesc să mă cerceteze ca bănuit în calitate de „general,procuror-șef al capitalei”. Un gând mă frământă. Dacă acești procurori într-adevăr au studii juridice, dacă au studiat dreptul și procesul penal?Poate au încurcat profesia?Așteptăm până pe 15…Vorba populară:Dumnezeu să te ferească de judecata măgărească”, se arată în mesajul postat de Ivan Diacov.