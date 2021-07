„Din ce cauză trebuie să mă duc?”, se întreabă procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Cum poate fi demis un procuror general și cine (nu) poate să-l revoce

„Eu nu înțeleg, din ce cauză trebuie să mă duc? Dacă luăm în considerare motivele pe care le declară acum niște politicieni, în primul rând, nu am fost numit pe criterii politice”, a declarat procurorul general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, care nu ia în calcul demisia sa din funcție, în contextul în care după scrutinul parlamentar din 11 iulie, mai mulți politicieni și experți au vorbit despre demiterea acestuia.

Alexandr Stoianoglo a declarat marți, 20 iulie, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4, că nu înțelege de ce ar trebui să demisioneze din funcția de procuror general, menționând că nu a intentat niciun dosar la comandă.

„Eu nu înțeleg, din ce cauză trebuie să mă duc? Poate din cauza că eu sunt găgăuz? Nimeni nu spune că eu, fiind găgăuz, în 2014, am votat pentru Acordul de Asociere. Atunci nimeni nu a amintit că eu sunt găgăuz (…). Spuneți-mi, vă rog, din ce cauză eu trebuie să mă duc din funcție? Eu vreau cineva să-mi arate ce am încălcat? Procurorul precedent a fost învinuit că a făcut dosare la comandă. Eu nu am făcut niciun dosar la comandă, nici în privința oamenilor de afaceri, nici în privința jurnaliștilor, nici în privința reprezentanților societății civile, nici în privința reprezentanților puterii locale (…). Dacă luăm în considerare motivele pe care le declară acum niște politicieni, în primul rând, nu am fost numit pe criterii politice”, a declarat Stoianoglo.