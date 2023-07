Deciziile Comisiei Pre-Vetting privind evaluarea candidaților la funcția de membru al CSP Aliona Nesterov și Eduard Panea

Comisia Pre-Vetting anunță că procurorii Aliona Nesterov și Eduard Panea, candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), promovează evaluarea. Potrivit Comisiei, cei doi pretendenții la funcții în principalul organul de autoadministrare a procurorilor întrunesc criteriile de integritate financiară și etică.

Candidata, Aliona Nesterov, adjunctă a procurorului general interimar, a fost audiată de către Comisia Pre-Vetting în cadrul primei runde de audieri, iar Eduard Panea, procuror-șef al Procuraturii raionului Leova, în cea de-a doua rundă de audieri, din luna mai, 2023. În cadrul audierilor publice, membrii Comisiei au adresat candidaților mai multe întrebări de concretizare legate de integritatea lor financiară și etică.

Informații detaliate despre rezultatul verificărilor se conțin în deciziile transmise joi, 6 iulie, candidaților și CSP-ului, instituția responsabilă de organizarea concursului, în acest caz.

Candidații pot accepta sau refuza publicarea deciziilor motivate, potrivit prevederilor Legii nr. 26/2022. Dacă în 48 de ore din momentul primirii deciziilor, aceștia nu notifică Comisia despre refuzul lor privind publicarea, deciziile vor fi plasate pe pagina web a Comisiei, în formă depersonalizată. Deciziile Comisiei Pre-Vetting sunt cu drept de atac și pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiție în 5 zile din data recepționării, fără respectarea procedurii prealabile.

Conform datelor preliminare privind evaluarea extraordinară a candidaților la CSP, din 18 candidați înscriși în concurs, opt au promovat evaluarea, opt nu au promovat, iar doi candidați sunt în așteptarea deciziilor Comisiei.

Aliona Nesterov şi-a început cariera în 2011, în Procuratura sectorului Ciocana a municipiului Chișinău. Potrivit magistrat.md, în 2016, Aliona Nesterov a fost numită în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău. În septembrie 2022, Aliona Nesterov a fost numită adjunctă interimară a procurorului șef al PA, iar din ianuarie 2023 este adjunctă a procurorului general interimar.

În noiembrie 2017, Aliona Nesterov a achiziționat un apartament de 49,8 metri pătrați la prețul de 279 853 de lei, aproximativ 13 400 de euro, dar în răspunsurile oferite Comisiei a indicat că prețul real al bunului era de circa 627 de mii de lei sau 31 de mii de euro și că vânzătorul apartamentului a solicitat ca prețul indicat în contract să fie cel cadastral. În cadrul audierii, Nesterov a afirmat că a achiziționat apartamentul pentru mama sa, care l-a ales, dar a fost plecată în perioada 2007-2022.

„Aceasta este o practică destul de vicioasă în statul nostru și era și la acea etapă. Acum, consider că nu este etic să indici astfel prețul cadastral, care nu reflectă valoarea reală a bunului. La acea etapă a trebuit să soluționez o dilemă morală foarte rapid, pusă în fața unui fapt împlinit, când eu trebuia să iau acel apartament pentru că am comunicat – mama l-a căutat demult, să fie lângă casa mea. Atunci am decis așa, considerând că nu vor fi careva repercusiuni asupra bugetului de stat (…)”, a declarat Aliona Nesterov.