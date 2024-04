CtEDO urmează să-i examineze cererea lui Igor Dodon, cercetat în dosarul „Kuliok”: „Nu pretind la careva satisfacții materiale”

Fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon, cercetat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei „organizații criminale”, a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) privind interdicția de a părăsi țara, iar Curtea de la Strasbourg a acceptat să o examineze.

Liderul socialiștilor susține că nu pretinde la „careva satisfacții materiale”.

„(…) Am acceptat să mă adresez la Curtea Europeana doar la insistențele avocaților mei, care mă avertizau că justiția în general, judecătorii și procurorii în cazul meu, se află sub presiune enormă și că eu nu am șanse să beneficiez de un proces echitabil (…). Eu nu pretind la careva satisfacții materiale. Pentru mine este importantă constatarea încălcărilor drepturilor omului și faptul că aceste constatări vin de la o jurisdicție internațională cu adevărat notorie în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale (…)”, a spus Dodon pe Facebook.