CSP a desemnat un candidat la funcția de procuror general interimar. Detalii despre averea și activitatea acestuia

Ion Munteanu este candidatul la funcția de procuror general interimar al Procuraturii Generale (PG), după ce mandatul procurorului general interimar, Dumitru Robu, a expirat săptămâna trecută. O decizie în acest sens a fost luată marți, 11 octombrie, de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Astfel, demersul CSP urmează să fie expediat președintei R. Moldova, Maia Sandu, pentru a decide dacă acceptă sau nu candidatura propusă de CSP.

În anul 2021, Munteanu a ridicat de la Procuratura Generală (PG) un salariu de circa 351 de mii, ceea ce înseamnă aproximativ 29 de mii de lei lunar. În plus, familia acestuia a primit indemnizație din România de peste 5800 de roni.

Ion Munteanu este procuror din anul 2006. A activat anterior în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chişinău, iar în 2009, numele său a figurat într-o procedură disciplinară intentată după reţinerea unui tânăr protestatar minor pe 8 aprilie 2009, constatându-se că acesta, „neîntemeiat a înaintat la Judecătoria Centru demersul cu privire la aplicarea în privinţa minorului Cernei măsura preventivă „arestul preventiv”, iar ulterior că „încălcări analogice au fost admise de procurorul Munteanu şi în cazul reţinerii minorului Postica”. Acesta a fost pedepsit cu „avertisment” în mai 2010. Peste câteva luni însă, în iulie 2010 a fost numit procuror în Procuratura Anticorupţie. În martie 2013 a mers în concediu pentru îngrijirea copilului, pentru ca în mai 2014 să revină în funcţia deţinută.

Pe 6 octombrie 2018, prin ordinul procurorului general de atunci Eduard Harunjen, Ion Munteanu a fost instalat în funcţia de şef al Oficiului Ciocana, al Procuraturii municipiul Chişinău, loc rămas vacant după plecarea lui Ruslan Popov. Atunci, PG nu a anunţat public despre aceste schimbări de personal.

Conform magistrat.md, în ultimii ani, procurorul Munteanu a fost încurajat în mai multe rânduri. În august 2018, CSP a propus procurorului general aplicarea măsurilor de încurajare cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, Clasa III, iar cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei R. Moldova, pentru „îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate”, CSP a propus procurorului general încurajarea sa cu „Exprimarea mulțumirii”.

În ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, „luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori”, CSP a propus procurorului general încurajarea lui Munteanu cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”. Iar în 2015, pentru „îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei R. Moldova” CSP a propus procurorului general încurajarea acestuia cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Casa de milioane, donată de socri

Anterior, ZdG a scris că procurorul locuiește într-o casă donată în 2017 de socrii săi, Valentin şi Elena Braşovschi. Imobilul cu o suprafață de 105,8 metri pătrați este ridicat pe un teren cu o suprafaţă de 5 ari și are o valoare indicată de 1,2 milioane de lei.

Valentin Braşovschi, socrul procurorului, este fostul administrator al companiei de construcţii „Dansicons” SRL, una din cele mai cunoscute de pe piaţă, fondată de fostul deputat Iurie Dârda. Braşovschi a plecat de la companie în februarie 2017, familia sa fiind proprietara companiei „Ideal Construct”, care din septembrie 2019 a trecut la Victor Soltan.

Casa pe care familia procurorului Ion Munteanu a primit-o cu titlu de donație

Casa primită în dar de procurorul Ion Munteanu şi soţia sa, Natalia, se află în comuna Stăuceni, municipiul Chişinău. Are două niveluri şi a fost construită de soţii Valentin şi Elena Braşovschi în perioada 2012-2013, fiind finalizată în luna octombrie 2013. Pe 26 iulie 2017, în urma unui contract de donaţie, ea ajunge în proprietatea Nataliei Munteanu. Imobilul are o suprafaţă oficială de 105,8 m.p., fiind ridicat pe un teren cu o suprafaţă de 5 ari.

„Au fost pur şi simplu donaţii pentru copii. Pur şi simplu părinţii ne ajută. Ei îşi pot confirma veniturile, au afaceri. Casa au construit-o ei”, declara Ion Munteanu, în 2018, pentru ZdG.

În 2020, Ion Munteanu a intrat în posesia unui automobil Dacia Duster, fabricat în 2015 și procurat cu circa 147 mii de lei.

Din 2017, soţii Munteanu deţin şi conduc două automobile de model Mercedes, unul fabricat în 2011, iar altul, în 2014.

Pe 25 octombrie 2021, procurorul Ion Munteanu a remis în adresa ZdG o replică la un articol în care menționa că „imobilul (casa n.red.) aparține cu titlu de proprietate Nataliei Munteanu, soția mea, cu cota 1.0., imobil pe care l-a primit în dar de la părinții ei. Eu nu figurez în actul de donație, nu am cotă-parte și nici nu pot avea acum sau pe viitor, pentru că e vorba de o donație care o vizează strict pe ea (…)”.

„E treaba tatălui ce donează fiică-i și nu mă întrebați pe mine de ce și cum a hotărât să-mi elibereze și mie un mandat de folosință. Nu am rugat pe nimeni să facă acest lucru. Da, e adevărat nici nu am refuzat să conduc vreo mașină care mi-a fost încredințată. Dar nu e nimic ilegal sau imoral să-mi aduc copiii de la școală cu mașina bunicilor lor! Faptul că o conduc, mă țin de volan și apăs pedalele nu înseamnă automat că am și cea mai mică contribuție la cumpărarea și întreținerea ei. Unicul mijloc de transport pe care l-am cumpărat personal din banii primiți pentru zile de concediu nefolosit ani dea rândul, la care am mai adăugat economiile mele de vreo 15 ani de muncă, a fost un automobil de model Dacia Duster, fabricat în anul 2015 (…)”, declara Ion Munteanu.

