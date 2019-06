Ce pedeapsă a primit fostul şef-adjunct al poliţiei criminale din Hânceşti care a împușcat mortal un tânăr de 20 de ani

Fostul şef al Serviciului poliţie criminală al Inspectoratului de poliţie din Hânceşti a fost recunoscut vinovat de depăşirea atribuţiilor de serviciu şi omor intenţionat al unui tânăr de 20 de ani. Prin cumul parţial al pedepselor, instanţa i-a stabilit acestuia o pedeapsă definitivă de 12 ani şi 6 luni închisoare, cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii timp de 7 ani.

De asemenea, acesta a fost obligat să achite părţii vătămate un prejudiciu moral şi material de 320 mii lei.

Procesul penal în privinţa proprietarului complexului de agrement în care s-a produs tragedia şi care fusese acuzat de complicitate la crimă, a fost însă încetat de magistraţi.

Tragedia a avut loc în noaptea spre 21 iunie 2018, când trei tineri au decis să se răcorească în piscina complexului, în afara orelor de program şi fără a cere permisiunea administraţiei centrului de agrement.

Proprietarul centrului de agrement a sesizat de mai multe ori poliția în privința acțiunile de huliganism care au loc pe teritoriul centrului și a solicitat intervenția poliției. În acea noapte însă, potrivit adjunctului procurorului general, proprietarul centrului de agrement și șeful-adjunct al Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Hâncești au supravegheat zona, iar în momentul când ar fi suprins tinerii, ar fi efectuat câteva împușcături în aer, dar și în direcția tinerilor care încercau să părăsească în grabă piscina. Una dintre împușcături, care ar fi fost efectuată de angajatul poliției, a fost mortală pentru unul dintre tineri.

Ulterior, procurorii au constatat că cei doi au folosit armele chiar dacă nu exista un pericol iminent pentru securitatea acestora, întrucât nicio persoană aflată pe teritoriul localului nu era înarmată ca să prezinte pericol.

Procurorii vor contesta sentinţa, cu solicitarea agravării pedepsei pentru fostul poliţist, dar şi condamnarea proprietarului complexului de agrement.