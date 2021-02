Avocatul lui Karamalak, după ce presa rusă a transmis că clientul său a fost reținut: „Este un fals. Omul este în libertate și se ocupă de chestiile lui”

Avocatul controversatului om de afaceri Grigore Karamalak, cunoscut drept „Bulgarul”, care anterior a fost dat în căutare internațională de către autoritățile moldovene, susține că de fapt clientul lui se află în libertate și nu a fost reținut, așa cum a transmis presa rusă în această dimineață.

Solicitat de ZdG, Alexei Frunze, apărătorului lui Karamalak, susține că în urma informațiile furnizate de presa rusă, în această dimineață, și-a telefonat clientul pentru a vedea ce se întâmplă, iar aceasta i-a spus că nu a fost reținut și că informațiile privind reținerea sa sunt false.

„La ora 8:15 eu am vorbit cu clientul meu, eu nu știu cine e cointeresat să facă aceste fake-uri. Dumnealui nu a fost timp de două luni prin aeroport, adică fizic, cu prezența. Am citit și eu aceste informații că precum a fost reținut în cadrul unui aeroport din Federația Rusă, nu este adevărat. El era în drum spre serviciu când l-am telefonat, sunt avocatul lui, am sunat ca să mă informez, ca să cunosc. Eu nu știu de la cine vine această informație, din ce surse s-au documentat cei care o transmit. Este un fals. Personal am discutat cu dumnealui, vă declar cu toată responsabilitatea că omul este în libertate și era în drum spre lucru, se ocupă de chestiile lui”, ne-a comunicat avocatul.