Zelensky: „Noi deja am înțeles că Ucraina nu va fi în NATO”

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a comentat marți, 15 martie, aspirațiile Ucrainei de a deveni membru al blocului militar NATO, scrie Unian.

Potrivit lui Zelensky, Kievul a înțeles că politica „ușilor deschise” nu se aplică în cazul Ucrainei.

În context, Zelensky a cerut închiderea cerului deasupra Ucrainei. Într-o discuție cu liderii europeni, Zelensky a declarat că „NATO este cea mai puternică alianță din lume”, însă „unii membri ai alianței sunt hipnotizați de agresiunea Rusiei”, scrie BBC.

„Auzim vorbindu-se mult despre al Treilea Război Mondial, că ar putea izbucni dacă NATO închide spațiul aerian al Ucrainei pentru rachetele și avioanele rusești și, ca atare, nu a fost dispusă zona de excludere aeriană care ar fi avut scopuri umanitare”, a declarat Zelensky.

President @ZelenskyyUa has mobilised world opinion against the brutality of Vladimir Putin.



We will continue to support him and his people –tightening economic sanctions and providing support to help Ukrainians protect themselves from bombardment. pic.twitter.com/wBDaGNKtXH