Zelenski: „Putin se teme să îi spună direct președintelui Trump că vrea să continue acest război, că vrea să omoare ucraineni”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, atrage atenția din nou asupra faptului că Vladimir Putin nu își dorește cu adevărat un armistițiu, după ce președintele rus a declarat că ar fi de acord cu încetarea focului, „dar există o serie de nuanțe”.

„Am auzit cu toții din Rusia cuvintele foarte previzibile, foarte manipulative ale lui Putin ca răspuns la ideea de armistițiu pe front – el practic pregătește un refuz în acest moment. Putin, desigur, se teme să îi spună direct președintelui Trump că vrea să continue acest război, că vrea să omoare ucraineni. Și de aceea ei acolo, la Moscova, pun condiții ideii de încetare a focului, astfel încât să nu iasă nimic sau să nu iasă cât mai mult timp. Putin face adesea așa – nu spune „nu” direct, dar face în așa fel încât practic totul se tergiversează și face imposibile soluțiile normale. Noi considerăm că asta acum este o nouă manipulare rusească”, se arată în mesajul lui Zelenski din seara zilei de 13 martie 2024.



„A fost o propunere americană de armistițiu necondiționat în aer, pe mare și pe front. Noi în Ucraina am acceptat această propunere. De la partea americană am auzit că există disponibilitatea de a organiza controlul și verificarea. Și acest lucru poate fi realizat – cu posibilitățile americane, cu posibilitățile europene. Și pentru a pregăti răspunsuri la toate întrebările despre securitatea pe termen lung și pacea reală și de încredere, și pentru a pune pe masă un plan de încheiere a războiului. Ucraina este pregătită să lucreze cât mai rapid și cât mai constructiv. Am vorbit despre asta cu reprezentanții americani, iar partenerii noștri europeni știu despre asta, toți partenerii noștri din lume.



Nu punem condiții care ar complica lucrurile. Rusia face acest lucru. Așa cum am spus mereu, singura care va amâna totul, care va fi neconstructivă, este Rusia. Le trebuie război. Putin a furat ani de pace și continuă acest război zi de zi. Acum trebuie să facem presiuni asupra lui. Trebuie să impunem sancțiuni. Vom continua să lucrăm cu partenerii noștri americani, cu partenerii europeni, cu toți din lume care doresc pace, pentru a forța Rusia să încheie războiul”, a subliniat Volodimir Zelenski.