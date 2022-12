Volodimir Zelenski întreprinde o vizită în SUA. Este prima călătorie în străinătate de la invadarea Ucrainei de către Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri dimineața, 21 decembrie, că întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite. Este pentru prima dată de la începutul războiului când președintele ucrainean pleacă din țară.

Zelenski urmează să aibă o întrevedere cu liderul de la Casa Albă, Joe Biden. De asemenea, președintele Ucrainei va ține un discurs în Congresul SUA și va avea mai multe întrevederi bilaterale cu oficiali americani.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.