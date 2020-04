Vocile victimelor COVID

Publicația italiană Corriere della Sera dezvăluie mărturiile celor care au supraviețuit în lupta cu noul virus COVID. Muzicieni, fotografi, medici sau asistente medicale, toți au un singur mesaj: „Stați acasă”.

Leonardo are 37 de ani. El a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care a făcut publică durerea provocată de boală, invitând publicul să reflecte asupra realităților, fără a le subestima.

„Fac acest videoclip pentru că nu mai pot să văd oameni care se îmbolnăvesc, la fel ca și mine. Încerc să vă fac să înțelegeți că nu există remediu de tratament, nu există vaccin, există doar prevenire. Acest virus nu te privește în față, te prinde și dacă te prinde bine, te rupe în interior”, explică pacientul afectat de Covid 19.

„Nu este doar febră și tuse. Am avut febră 39 timp de 13 zile, cu o seară înainte de a fi internat am avut o criză respiratorie. Trebuie să conștientizați și să rămâneți acasă, pentru că dacă te gândești la plimbare, la dorința de a ieși, știi că nu va exista viitor pentru tine”, explică Leonardo Greco.

El spune că, după ce a fost externat din spital, a revenit acasă pentru a continua izolarea. Leonardo s-a referit în secvența video și la situația spitalelor, pline de oameni cu probleme respiratorii grave, intubați și chiar în comă.

„Te poți vindeca, dar am văzut iadul”, spune Luigi Tommasini, napolitan de origine, care a învins virusul Covid-19. Timp de șase zile a fost internat la spitalul din Lodi. O zi din cele trăite la spital a stat întins pe o targă, iar celelalte cinci zile – în secție, cu ventilare și tratament.

„În terapie intensivă nu am terminat lupta cu viața, dar vă asigur că după șapte zile de febră foarte mare, fiind acasă, puteam să am un alt final, am ajuns că nu mai puteam respira”.

Tommasini are 59 de ani, este fotograf profesionist (are o sală de spectacole la Casalpusterlengo și lucrează pentru ziarul local Il Cittadino). El a contractat virusul în spitalul Codogno, unde a fost pentru proceduri de reabilitare la un umăr operat. S-a întors acolo în ziua exploziei de coronavirus, pentru a face primele fotografii ale spitalului.

„Virusul acela blestemat trebuie să mă fi atacat chiar acolo: pe 24 februarie, atunci am început să mă simt rău, am avut o tuse și o febră care nu voiau să plece. Am ajuns cu febră 39. Aproape o săptămână am încercat să mă vindec acasă. La final am fost atât de bolnav, încât pe 2 martie m-au preluat și m-au trimis la spitalul din Lodi”.