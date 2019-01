VIDEO/ Un bărbat din Azerbaidjan și-a ucis soția după ce a convins-o să revină acasă dintr-un centru de plasament

Material de pe meydan.tv

Aida Dadașeva din raionului Masallinsk din Azerbaidjan a fost ucisă pe 10 ianuarie, a relatat pentru Meydan TV fiica acesteia. În 2017 Dadașeva a fost nevoită să fugă de soțul ei. Împreună cu cei doi copii, femeia a fost plasată într-un centru al Asociației Obștești „Lumea curată”.

În decembrie 2017, Dadașeva a dat un interviu pentru Meydan TV. Ea o povestit, că părinții au măritat-o în adolescență și de atunci soțul permanent a agresat-o: „În timpul sarcinii m-a dus la amanta lui și m-a bătut în fața ei”.

Femeia s-a plâns de mai multe ori la poliție, dar de fiecare dată a fost trimisă înapoi la soțul agresiv. Dadașeva a depus actele pentru divorț, aflându-se în centrul de plasament, a povestește Mahriban Zeinalova, conducătoarea ONG-ului „Lumea curată”: „Pe 13 noiembrie 2017 ea a părăsit adăpostul și a închiriat un apartament. Dar am continuat s-o ajutăm. Într-o zi ne-am întâlnit cu soțul ei în instanța de judecată. El s-a comportat inadecvat – ba a numit-o o stricată, ba o ruga să se împace. Aida a spus că nu-i poate ierta calomniile și insultele, dar apoi am aflat că a semnat totuși o declarație de împăcare și s-a întors acasă”.



Mahriban Zeinalova a subliniat că decizia Aidei Dadașeva a fost o surpriză totală pentru centrul de plasament și organizația „Lumea curată”.

Jurnaliștii de la Meydan TV au sunat-o pe Aida Dadașeva la telefonul ei mobil. A răspuns o femeie, care s-a prezentat verișoara lui Rovșan Dadșev:

„Toate aceste adăposturi le primesc cu brațele deschise pe toate aceste femei stricate, – a spus ea. – Rovșan a readus-o acasă de dragul copiilor, ei s-au împăcat. Dar el a văzut că ea nu se schimbă și a ucis-o. Se vorbește că Rovșan a avut o amantă. Dacă ar fi fost așa, Aida l-ar fi ucis. De ce s-a întâmplat invers?”.

Conform celor spuse de verișoară, Rovșan și-a ucis soția cu un „obiect dur”: „Copiii erau în camera vecină. El i-a astupat gura, astfel încât copiii să nu audă vocea mamei și a ucis-o cu un obiect dur. Rovșan a fost arestat, a fost inițiată o anchetă”.

Rudele victimei au declarat că Aida Dadașeva s-a adresat la poliție și după întoarcerea acasă: „Rovșan a scris o declarație de împăcare, dar a continuat să-și chinuiască nevasta. De aceea Aida a fugit de acasă și s-a adresat la poliție. Rovșan și-a dat seama că de data această va fi arestat și a decis că e mai bine să stea la închisoare, „apărându-și onoarea”.

Procuratura raională a confirmat acest lucru, dar a refuzat să comenteze cazul, invocând secretul anchetei.

Legea privind combaterea violenței domestice a fost adoptată în Azerbaidjan în 2010, dar aceasta nu funcționează, declară experții. De exemplu, victimelor violenței domestice le este foarte dificil să obțină un ordin de protecție. Experții subliniază că victimele rareori apelează la poliție, fie din cauză că nu întotdeauna își cunosc drepturile, fie de teama de a fi blamate. Specialiștii subliniază că, în familiile în care există violență, suferă nu doar victimele, dar și copiii lor, care devin martori a ceea ce se întâmplă.