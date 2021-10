VIDEO/ „Sunt aici de trei zile”. Imagini dintr-un spital din România: pacienți tratați pe holuri, conectați la oxigen

În timp ce unii români se vaccinează, alții află că au COVID. Peste 15 mii de cazuri noi au fost confirmate în România. În continuare nu sunt locuri la terapie intensivă pentru bolnavii cu SATS-CoV-2, iar holurile spitalelor au fost transformate în saloane pentru a îngriji pacienții. O astfel de situație este și la Spitalul Bagdasar Arseni din București, scrie Digi 24.

La Bagdasar Arseni sunt pe holuri 7 pacienți, care stau fie pe tărgi, fie pe scaune, conectați la concentratoarele de oxigen. În total, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) sunt 73 de pacienți pozitivi.

Medicii spun că cei mai mulți dintre pacienți nu sunt vaccinați, notează presa de peste Prut.

*Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

-De cât timp sunteți pe hol?

-De trei zile. Azi e a treia zi.

-Sunteți vaccinat? Nu? De ce?

-De ce? Păi dacă am fost bolnav. N-am putut. Crezi că nu mă vaccinam? Am avut probleme mari. De asta, nu că n-am vrut. Am zis că, dacă mă salvez, mă vaccinez indiferent de toți.

Activitatea spitalelor de urgență din România este practic blocată. Sunt peste 2.000 de pacienți care așteaptă să se elibereze un pat în secțiile COVID.

Peste 127 mii de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, din care peste 91 mii au făcut prima doză, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, scrie Digi 24.