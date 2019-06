VIDEO/ Președintele Parlamentului georgian a demisionat după protestele de la Tbilisi

Președintele Parlamentului din Georgia, Irakli Kobahidze, a demisionat după ce 240 de persoane au fost rănite în urma confruntărilor de joi noapte dintre polițiști și protestatari în capitala Tbilisi, unde mii de oameni s-au adunat în fața Parlamentului și au încercat să intre în clădire, în timpul unui discurs au unui parlamentar rus, scrie Novaya Gazeta.

Totodată, şi-a depus mandatul și deputatul care a organizat Adunarea interparlamentară a ortodoxiei, evenimentul ce a dus la declanșarea protestelor.

Secretarul general al fostului preşedinte, Kakha Kaladze, a numit decizia drept o manifestare a „responsabilității față de popor“. Locul său a fost luat de liderul majorității parlamentare Archil Talakvadze.

Demisia lui Kobakhidze a fost una dintre principalele revendicări ale protestatarilor. Aceștia mai cer demisia ministrului de Interne, Giorgi Gakharia, și organizarea unor alegeri anticipate.

Acțiunea de amploare a început joi seara din cauza discursului din Parlamentul Georgian al deputatului Dumei ruse de Stat, Serghei Gavrilov. La deschiderea Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, Gavrilov a ocupat locul Președintelui Parlamentului Georgiei. Acest lucru a provocat indignarea deputaților. Opozanții georgieni susțin că în 1992-1993, Gavrilov a luptat în timpul conflictului georgian-abhaz de partea Abhaziei și din acest motiv nu avea dreptul să se afle deloc pe teritoriul Georgiei. Opozanții l-au obligat pe Gavrilov și pe alți delegați să părăsească Parlamentul. În aceeași zi delegația rusă a plecat din Tbilisi.

În timpul ciocnirilor, mai mult de 240 de persoane au fost rănite, dintre care 80 erau ofițeri de poliție.

FOTO: novayagazeta.ru