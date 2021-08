VIDEO/ Președinta Comisiei Europene susține că 70% din populația adultă din UE este complet vaccinată împotriva COVID-19

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, că 70% dintre adulții europeni sunt în prezent complet vaccinați împotriva Covid-19.

Asta înseamnă că, la nivelul Uniunii Europene, peste 250 de milioane de adulți au fost imunizați cu schemă completă.

„Vreau să le mulțumesc oamenilor care au făcut posibilă această mare realizare”, a spus șefa executivului european, adăugând că „trebuie să mergem și mai departe”.

„În total, peste 256 de milioane de adulți din UE au în prezent o schemă completă de vaccinare. În urmă cu șapte săptămâni, Comisia și-a îndeplinit, înainte de termen, obiectivul privind livrarea: să furnizeze statelor membre, până la sfârșitul lunii iulie, doze suficiente de vaccin pentru vaccinarea completă a 70 % din populația adultă din UE”, se arată și în comunicatul Comisiei Europene.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv