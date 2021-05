VIDEO/ Noi lovituri aeriene ale Israelului au vizat poziții ale Hamas, din Gaza. Ministrul israelian al Apărării: „Ne oprim când vom avea liniște deplină”

Escaladarea conflictului dintre Israel și Hamas continuă și miercuri. Noi lovituri aeriene ale Israelului au vizat poziții ale Hamas, din Gaza. În același timp, Hamas a lansat noi tiruri de rachete în sudul Israelului, scrie Digi24.

O persoană a fost ucisă și două au fost rănite după ce o rachetă ghidată antitanc a lovit miercuri dimineață un vehicul care patrula lângă granița dintre Israel și Gaza. Mortierele trase peste graniță au împiedicat eforturile echipelor medicale de a ajunge la fața locului. Atacul a fost revendicat de Hamas.

Armata din Israel a anunțat pe Twitter că din Gaza se trage cu rachete spre sudul Israelului. De asemenea, au publicat imagini video cu loviturile armatei israeliene asupra a două poziții Hamas din care erau lansate rachete antitanc.

OPERATIONAL FOOTAGE: This is the moment we targeted a terrorist squad preparing to launch an explosive UAV from Gaza into Israel. pic.twitter.com/6adNZ5poRd