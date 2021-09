VIDEO/ Euronews: Talibanii au deschis focul pe străzile din Kabul pentru a împiedica un protest

Talibanii au deschis focul marți în capitala afgană, Kabul, în încercarea de a opri un protest, transmite corespondentul Euronews din Kabul. Talibanii au început să tragă pentru a împiedica desfășurarea unui protest și le-a spus jurnaliștilor să nu mai filmeze, scrie Euronews.

Moment before Taliban started firing to disperse protest. They told journalists to stop filming and went in. Unclear if there are casualties, but there was heavy gunfire for about 10 minutes non stop. Street eerily silent now. pic.twitter.com/ki2FWxoRKZ