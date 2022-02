Ungaria, Italia, Franța și Cipru s-au răzgândit și susțin scoaterea Rusiei din SWIFT. Germania nu a luat încă o decizie

Italia, Franța, Cipru și-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicaţii internaţionale SWIFT, anunță autoritățile de la Kiev, care au purtat discuții cu țările europene.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că premierul Italiei, Mario Draghi, şi-a exprimat sâmbătă, într-o discuţie la telefon cu el, susţinerea pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicaţii internaţionale SWIFT.

„Acesta este începutul unei noi pagini în istoria statelor noastre”, a scris Zelenski pe Twitter.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia’s disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.