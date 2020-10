Un nou atac în Franța. Un preot ortodox a fost rănit

Un preot ortodox a fost împușcat, sâmbătă după-amiază, în al șaptelea arondisment al orașului francez Lyon, transmite BFM TV. Atacatorul a fugit de la fața locului, potrivit unei surse din poliție citate de Reuters.

Preotul Bisericii Ortodoxe Grecești a fost împușcat de două ori la ora locală 16.00, în timp ce închidea biserica unde slujea. Acesta primește tratament la fața locului pentru rănile care ar putea fi fatale.

Atacul are loc la două zile după ce un individ care striga „Allahu Akbar!” a decapitat o femeie și a ucis alte două persoane într-o biserică din orașul francez Nisa, precum și la două săptămâni după ce un profesor care preda la o școală dintr-o suburbie a Parisului a fost decapitat de un cecen în vârstă de 18 ani, revoltat se pare de faptul că profesorul le-ar fi arătat elevilor la clasă caricaturi cu Profetul Mahomed.

Breaking : An Orthodox priest is in a serious condition after being shot in a church The priest was in the process of closing the church in the 7th arrondissement of #Lyon, #France when the gunman opened fire. The shooter is on the run.