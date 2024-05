ULTIMA ORĂ Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat. El a fost transportat la spital 

Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat și a fost dus la spital miercuri, 15 mai, anunță publicația DennikN, citat de g4media.ro. El a fost împușcat în localitatea Handlova. Incidentul s-a produs în fața Casei de Cultură, unde se întrunea guvernul în ședință, când premierul a venit în mijlocul oamenilor.

Președinta Slovaciei, Zuzana Čaputová, și toți liderii politici au condamnat ferm atacul armat asupra premierului Fico, potrivit presei slovace.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.