ULTIMA ORĂ Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis vineri, 17 martie, un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru „crimele de război comise în Ucraina”, informează Reuters.

Știrea se actualizează…

Autoritățile de la Moscova au negat în mod repetat acuzațiile potrivit cărora armata rusă a comis atrocități în timpul invaziei ruse din Ucraina.

CPI a emis mandatul de arestare pe numele lui Putin sub suspiciunea de deportare ilegală a copiilor și de transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

Separat, instanța a emis un mandat de arestare și pentru Maria Lvova-Belova, comisara rusă pentru drepturile copilului, pentru aceleași acuzații, potrivit sursei citate.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

