UE cere Rusiei să își retragă urgent trupele din Ucraina. Liderii europeni vorbesc despre un nou pachet de sancțiuni

Liderii UE s-au renuit, joi seara, la Bruxelles, într-o ședință a Consiliului European, convocată pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. Potrivit documentului publicat de președintele Charles Michel, UE cere Rusiei să își retragă urgent trupele din Ucraina. De asemenea, liderii europeni vorbesc despre un nou pachet de sancțiuni.

„Consiliul European condamnă în cei mai duri termeni agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse

împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală”, se arată în declarația liderilor UE.

