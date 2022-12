UE a trimis Ucrainei peste 77 de mii de tone de ajutoare umanitare de la începutul războiul – președinta Comisiei Europene

Uniunea Europeană a trimis Ucrainei peste 77 000 de tone de ajutoare umanitare de când a început în februarie invazia rusă asupra acestei țări, a anunțat marți, 27 decembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Din februarie, UE a trimis peste 77 000 de tone de ajutor în Ucrainei. Acestea includ provizii vitale, precum medicamente, alimente, articole pentru casă”, a menționat Von der Leyen pe Twitter.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a precizat că UE a mai oferit Ucrainei vehicule de stingere a incendiilor și spitale mobile. „Solidaritatea cu Ucraina nu face decât să crească”, a remarcat Ursula von der Leyen.

Since February, 🇪🇺 has shipped over 77,000 tonnes of in-kind assistance to 🇺🇦



This includes life-saving supplies such as medicine, food, shelter items.



As well as fire-fighting vehicles and mobile hospitals.



Europe’s solidarity with Ukraine is only growing stronger.