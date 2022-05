UE a aprobat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: 90 la sută din petrolul rusesc importat în Europa va fi interzis

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord, luni seara, 30 mai, asupra celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include un embargo parțial asupra importurilor de petrol rusesc, anunță șeful Consiliului European Charles Michel.

„Sancțiunile vor avea un impact imediat asupra a 75% din importurile de petrol rusesc. Iar până la sfârșitul anului, 90% din petrolul rusesc importat în Europa va fi interzis”, a scris Charles Michel, într-un mesaj pe Twitter.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8 — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Potrivit lui Charles Michel, embargoul va elimina „o sursă uriașă de finanțare pentru mașina de război” a Rusiei.

De asemenea, noul pachet de sancțiuni include:

– deconectarea celei mai mari bănci rusești „Sbrebank” de la sistemul de plăți SWIFT

– interzicerea a încă trei radiodifuzori de stat din Rusia

– impunerea sancțiunilor pentru persoanele care se fac responsabile de crime de război în Ucraina.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul UE privind sancțiunile petroliere împotriva Rusiei și a menționat că speră ca UE să elimine treptat 90% din importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului.

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

După anunțul privind acordul asupra celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Consiliul European a venit cu o declarație în care a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a îndemnat Moscova să oprească imediat atacurile sale împotriva civililor și să își retragă imediat trupele de pe întreg teritoriul Ucrainei, în limitele granițelor sale recunoscute la nivel internațional.

Totodată, Consiliul European a menționat că se angajează să intensifice presiunea asupra Rusiei și Belarusului pentru a dejuca războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Consiliul European solicită tuturor țărilor să se alinieze la sancțiunile UE. Orice încercare de eludare a sancțiunilor sau de a ajuta Rusia prin alte mijloace trebuie oprită”.

De asemenea, Consiliul European convine asupra faptului că cel de al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei va acoperi țițeiul, precum și produsele petroliere livrate din Rusia către statele membre, cu o excepție temporară pentru țițeiul livrat prin conducte: „Consiliul European va reveni cât mai curând posibil la chestiunea excepției temporare pentru țițeiul livrat prin conducte”.

Marți, 31 mai, este a 97-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia avansează spre Ucraina pe două direcții. Se regrupează și se pregătesc pentru o ofensivă în direcția Limansk. Luptele continuă și în direcția Severodonețk. Luptele continuă și în direcția Bahmut.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

