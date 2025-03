Ucraina este gata să semneze acordul cu SUA „în orice moment”. Armistițiul propus de Zelenski

La câteva zile după disputa cu Donald Trump, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina este gata să semneze acordul cu Statele Unite privind mineralele rare „în orice moment și în orice format convenabil”. De asemenea, președintele ucrainean a propus un armistițiu. Declarațiile în acest sens au fost făcute marți seară, 4 martie, într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Zelenski subliniază că este gata să lucreze „sub îndrumarea fermă a președintelui Trump pentru a obține o pace durabilă”, înaintând un eventual acord de încheiere a războiului provocat de Rusia în Ucraina.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…