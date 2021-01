Twitter suspendă permanent contul lui Donald Trump: „Există riscul de a continua incitarea la violenţă”

Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocând riscurile „incitării la violenţă” din partea preşedintelui american, la două zile după ce protestul susţinătorilor săi a degenerat în violenţe iar clădirea Capitoliului a fost luată cu asalt, informează AFP, citată de Agerpres.

„După o analiză atentă a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump şi a contextului acestora am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenţă”, a precizat compania americană într-o postare, potrivit Reuters.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y