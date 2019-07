Trăian Băsescu, va fi ales vicepreședinte al comisiei de politică externă din Parlamentul European

Delegația română în Partidul Popular European, care este a treia ca mărime în cadrul popularilor europeni, a negociat funcții importante în Parlamentul European, Traian Băsescu obținând postul de vicepreședinte al celei mai importante comisii din PE, cea de politică externă, relatează europalibera.org.

Se mai negociază încă și preluarea președinției Comisiei PE pentru Parteneriatul Estic, unde șanse mari se pare că le-ar avea, potrivit acelorași surse politice, președintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Funcția ar fi importantă pentru România, în condițiile în care această comisie promovează relațiile cu țările de la estul României, unde miza pentru București este păstrarea în linia pro-europeană a R. Moldova și sprijinirea Guvernului Maiei Sandu. Tomac face parte din partidul care a declarat că, la Bruxelles, va promova unirea dintre România și Moldova.

Tabloul negocierilor din acest moment arată că României îi revin funcții-cheie în cel puțin două comisii importante, urmând ca în zilele următoare să se negocieze și alte posturi.

Popularii europeni au mai acordat delegației României, formată din PNL, PMP și UDMR, și președinția Comisiei pentru energie, de asemenea importantă în ierarhia Parlamentului European, care va fi preluată de Adina Vălean, de la PNL.

De asemenea, există și două posturi de vicepreședinți adjudecate de delagația română în PPE. Este vorba despre Daniel Buda, care va fi vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Cristian Bușoi, care va fi vicepreședinte al Comisiei de Sănătate a PE.

Negocierile continuă și în zilele următoare, existând posibilitatea ca și celelalte grupuri politice, mai cu seamă „Renew Europe”, condusă de Dacian Cioloș, să ocupe funcții-cheie în comisiile Parlamentului European.