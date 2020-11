Tir de rachete asupra Ambasadei SUA din Irak

Mai multe rachete au aterizat la Bagdad în așa-numita Zonă Verde, unde se află ambasada Statelor Unite ale Americii, informează AFP și Digi24, citând surse din domeniul securității.

Reporterii AFP din Bagdad au auzit mai multe explozii venind din Zona Verde (Green Zone), urmate de focuri rapide de culoare roșiatică, indicând că sistemul anti-rachetă al Ambasadei SUA, C-RAM, a fost activat.

BREAKING – Multiple rockets landed in #US embassy perimeters in central #Baghdad. US military C-RAM intercepting incoming rockets.pic.twitter.com/Mxh4YmT3JT