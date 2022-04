Serviciile secrete britanice susțin că Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în Donbas

Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în regiunea separatistă Donbas din estul Ucrainei, arată un raport al serviciilor secrete britanice.

