Secretarul general al ONU: „Mă voi întâlni cu Putin în Rusia și cu Zelensky în Ucraina”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova și cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky la Kiev, pentru a discuta despre negocierile de pace în Ucraina. Anunțul în acest sens a fost făcut de înaltul oficial printr-un mesaj postat pe Twitter.

Next week, I will meet with President Vladimir Putin in Russia and President Volodymyr Zelenskyy in Ukraine.



We need urgent steps to save lives, end the human suffering and bring about peace in Ukraine.