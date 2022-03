S-a încheiat a treia rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. Reprezentantul Ucrainei: „Există evoluții pozitive cu privire la crearea coridoarelor umanitare”

S-a încheiat a treia rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina, în vederea încetării acțiunilor militare din Ucraina. Reprezentantul delegației din partea Ucrainei, Mihail Podolyak, a anunțat că există evoluții pozitive în negocierile dintre Ucraina și Federația Rusă cu privire la problema coridoarelor umanitare.

Potrivit lui Podolyak, în ceea ce privește partea politică, de încetare a focului, încă nu există rezultate.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI