Reacția NATO, după ce Putin a ordonat punerea în alertă a forțelor nucleare￼

Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a pune în alertă forțele nucleare demonstrează „gravitatea situației și arată de ce trebuie să acționăm împreună, ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei”, susține Jens Stoltenberg, Secretarului General al NATO.

Oficialul a adăugat că „exact asta facem prim întărirea prezenței militare a NATO în partea de Est a Alianței și, de asemenea, impunem costuri grele pentru Rusia. Aliații NATO continuă să ofere și să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina. Rusia este agresorul”.

“…that’s exactly what we do by strengthening #NATO’s military presence in the eastern part of the Alliance & also imposing heavy costs on #Russia…NATO Allies continue to provide & actually stepping up their support to #Ukraine…Russia is the aggressor.” (2/2)