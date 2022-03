Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, interviu pentru CNN. Dmitri Peskov: „Rusia nu are scopul de a ocupa teritoriul Ucrainei. Armata rusă nu bombardează ținte civile”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acordat un interviu pentru CNN în care a vorbit despre situația din Ucraina, despre un presupun atac al Ucrainei asupra Donbasului, dar și despre folosirea armelor nucleare „în cazul în care va fi pusă în pericol securitatea Rusiei”.

Dmitri Peskov susține că Rusia poate folosi armele nucleare în cazul unei amenințări la adresa securității țării. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, acest lucru este stabilit în conceptul Rusiei de securitate națională.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

Cât despre așa-numita „operațiune specială” din Ucraina, Peskov susține că aceasta decurge conform planului.

Putin “hasn’t achieved [his goals] yet” in Ukraine, Dmitry Peskov tells me. “It is going on strictly in accordance with the plans,” he insists, which are Ukraine’s demilitarization, neutrality, eliminating “nationalist battalions” & recognition of Crimea, Donetsk & Luhansk. pic.twitter.com/tIdiB7fD86 — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

Fiind întrebat de ce Rusia a atacat Ucraina, deși anterior a dat asigurări că nu va face asta, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a explicat că „autoritățile ruse au spus că nu vor ataca Ucraina pentru că au sperat că vor exista progrese în negocieri privind acordurile de la Minsk și nu au crezut că Ucraina va ataca Donbasul. Dar după câteva zile, experții militari ruși au înțeles că Ucraina pregătește un atac”.

For months, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov and many other Russian officials repeatedly denied Russia planned to invade Ukraine – and then invaded anyway.



I put this to Peskov: after all those lies, how can anyone ever believe Russia in future negotiations? pic.twitter.com/fRYEQSnDuC — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat că Rusia nu are scopul de a ocupa teritoriul Ucrainei. Armata rusă nu bombardează ținte civile.

“Occupation is not among the aims of the operation that we are staging,” Kremlin spokesperson Dmitry Peskov tells me. pic.twitter.com/ZV4b6OkWez — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

A 27-a zi de război în Ucraina a început cu explozii puternice în Harkov. Rusia nu pare să fi făcut progrese majore, spun analiștii militari, deși continuă să bombardeze principalele orașe ale țării pe care a invadat-o. În Herson, militarii ruși au deschis focul asupra ucrainenilor care protestau.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR DIN UCRAINA: LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina

