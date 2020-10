Președintele României, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europen aflată în autoizolare: „Gândiți-vă cum ar fi fost dacă amândoi nu aveam mască„

Președintele României Klaus Iohannis a subliniat importanța măsurilor de prevenție sanitară, după ce s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, 14 octombrie, la Consiliul European, aceasta fiind suspectă că are COVID-19. Șeful statului a spus că prin purtarea măștii și distanțare poate fi diminuat riscul infectării, relatează Digi24.

„Din păcate, chiar astăzi preşedinta Comisiei a intrat în autoizolare după ce ne-am salutat la începutul şedinţei. În cazul meu nu există niciun pericol, am păstrat distanţa, am avut amândoi mască şi doamna von der Leyen a fost testată negativ în această dimineaţă, însă cu această ocazie reiterez importanţa extraordinară a măsurilor preventive. Gândiţi-vă cum ar fi fost dacă nu aş fi avut mască sau dacă doamna preşedinte nu ar fi avut mască sau dacă nu am fi păstrat distanţa. Este, evident, că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt în esenţă simple, sunt la îndemâna noastră: masca, distanţa, igiena mâinilor şi atunci suntem mult, mult mai siguri.

La noi în ţară, din păcate, şi astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăşi peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectaţi aceste reguli simple pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli”, a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a intrat din nou în autoizolare, după ce a aflat că un membru al cabinetului său a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

